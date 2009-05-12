Турчинов: нет необходимости пересматривать госбюджет

Кабинет Министров Украины не видит необходимости в пересмотре доходной и расходной части государственного бюджета на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на согласительном совете руководства Верховной Рады сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, Кабинет Министров обеспечил поступления в государственный бюджет с начала года с перевыполнением.

«Поэтому, что касается секвестра бюджета, то в этом нет никакой необходимости… И нет необходимости увеличивать доходную часть государственного бюджета, пока полностью не будет возобновлено производство во всех отраслях», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также отметил, что исходя из этого нет и необходимости вносить предложения по увеличению расходной части госбюджета.