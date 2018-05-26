Стабилизация цен поможет экономике?

Различные взгляды на причины возникновения и развития нынешнего финансово-экономического кризиса способствовали формированию сразу нескольких концепций, направленных на преодоление его последствий и стабилизацию национальных экономик. Находясь под сильным влиянием экспертов МВФ, Украина, в отличие от большинства экономически развитых стран, пошла по «монетаристскому» пути, сконцентрировавшись на управлении денежной массой и борьбе с инфляцией. Однако, стабилизация цен автоматически не ведет к восстановлению экономики, а лишь создает предпосылки для этого. Поэтому реализация рекомендаций МВФ не должна ограничиваться сдавливанием ликвидности, а должна быть дополнена внедрением комплекса мер по активизации инвестиционной деятельности.

Основной акцент в борьбе с инфляцией отводится монетарным инструментам

Большинство экономически развитых государств, а также стран с формирующейся экономикой (emerging markets) выход из нынешнего кризиса видит в восстановлении «докризисного» объема ликвидности. Правительства и монетарные институты этих стран делают упор на расширении денежной массы, вливая в экономику по разным каналам дешевые деньги. Подобная тактика борьбы с кризисом содержит риски ускорения инфляции, однако именно эта политика, по мнению сторонников такого подхода, должна помочь стабилизировать финансовую систему и активизировать кредитование. Возможный рост цен рассматривается как меньшее зло, чем дефицит финансовых ресурсов, охлаждающий инвестиционную деятельность и уменьшающий загрузку экономики.

Иной концепции придерживаются страны, находящиеся под влиянием Международного валютного фонда. Его эксперты, наоборот, советуют сдерживать рост денежной массы, предоставляя экономике деньги по положительным ставкам. Упрощенно логика Фонда сводится к тому, что по мере стабилизации инфляции будут снижаться и кредитные ставки, что в конечном итоге сделает кредиты более доступными.

Именно в русле такого подхода в ближайшие годы обязана следовать и Украина. Это является одним из условий предоставления стабилизационного кредита от МВФ. Приоритетные направления деятельности Кабинета министров и Национального банка Украины очень четко и детально изложены в Меморандуме об экономической и финансовой политике. Задачей №1 в данном документе определена борьба с инфляцией, которая в прошлом году фактически вышла из-под контроля. Осуществлять ее Фонд и украинские власти намерены с помощью:

1. сдерживания роста денежной массы;

2. удержания средневзвешенной ставки рефинансирования банков на уровне 18-20%;

3. замораживания расширения социальных статей бюджета;

4. насыщения внутреннего рынка импортной продукцией;

5. вымывания ликвидности внутри страны с помощью размещения государственных ценных бумаг, в том числе ОВГЗ, деноминированных в американских долларах.

Таким образом, основной акцент в борьбе с инфляцией отводится монетарным инструментам. Именно этот момент является наиболее дискуссионным. Разогретая инфляция в Украине обусловлена во многом немонетарными факторами, прежде всего, недостаточным предложением, высокой степенью монополизации внутренних рынков, слабостью антимонопольного регулирования, неконтролируемым ростом тарифов на услуги естественных монополий, высокими транзакционными издержками предприятий.

Очевидно, что более ощутимый эффект в борьбе с инфляцией принесло бы решение вышеназванных проблем, нежели искусственное создание дефицита гривни. Однако, подобные задачи требуют концентрации сил, ресурсов, и значительного времени, а первые позитивные последствия начнут проникать в экономику еще с большим временным лагом, поэтому правительство, меняющееся едва ли не каждый год, за последние годы даже не пыталось браться за стратегические вопросы.

НБУ и ликвидность…

Сдерживание цен в последние годы осуществлялось с помощью расширения предложения импортной продукции, которая частично адсорбировала стремительное увеличение социальных расходов бюджета, а также связывания ликвидности банковской системы. По мере ухудшения до критических значений внешнеторгового баланса Украины акцент делался именно на монетарных инструментах. Неэффективность такой политики была проиллюстрирована еще в первом полугодии 2008 г., когда Национальный банк ускорил переход от политики валютного таргетирования к политике управления инфляцией.

С начала прошлого года НБУ начал связывать ликвидность, повышая резервные требования, и активно размещая среди банков депозитные сертификаты. Однако, поскольку как было отмечено, причина роста цен лежат в немонетарной плоскости, эксперимент не удался – за первое полугодия инфляция оказалась самой высокой с 2000 г.

Рис. 1. Индекс потребительских цен, % (месяц к декабрю предыдущего года)

В то же время, политика связывания ликвидности имела обратную сторону: эффективная ставка по кредитам стремительно поползла вверх, что мгновенно отобразилось на кредитной активности в экономике. Симптоматично, что строительство, которое в основном работает на заимствованных ресурсов, в стадию рецессии вошло еще весной 2008 года, а по результатам года продемонстрировало спад на 16%, что является одним из самых худших показателей среди отраслей экономики. С трудностями кредитования еще весной столкнулись и промышленные предприятия, которые из-за растущего спроса на их продукцию испытывали дефицит ликвидности для пополнения оборотного капитала. При этом последствия финансового кризиса в Украину проникли только в конце лета.

Из-за невозможности привлечь даже краткосрочный кредит по приемлемой ставке, предприятия вынуждены были замораживать инвестиционные проекты, направляя освободившиеся средства на текущее производство. К примеру, в первом полугодии 2008 года на фоне рекордно высоких цен на металл, металлургические предприятия сократили объем инвестиций в основной капитал на 15,6%. Таким образом, сузив ликвидность в банковской системе, НБУ только охладил инвестиционные процессы в экономике, при этом так и не сумел сдержать рост цен.

После сезонной стабилизации инфляции в июле-августе, в сентябре-декабре прошлого года началась новая инфляционная волна, которая была спровоцирована проявлениями финансово-экономического кризиса. Увеличение из-за панических настроений скорости оборота гривни, рост цен на импортную продукцию в результате девальвации гривни и уменьшения предложения на потребительских рынках ускорило динамику инфляционных процессов. При этом, несмотря на экономический кризис, внутренний спрос оставался достаточно сильным благодаря выплатам в конце года различных бонусов к заработной плате, наличием значительного объема сбережений и традиционным потребительским ажиотажем в канун зимних праздников.

Ситуация стабилизировалась только в конце зимы, когда совокупный спрос начал сужаться под давлением:

1. падения реальных доходов населения;

2. стабилизацией гривни;

3. уменьшения кредитования физлиц;

4. замораживания тарифов на услуги естественных монополий;

5. сокращения бюджетных социальных программ.

Рис. 2. Индекс потребительских цен, % (месяц к предыдущему месяцу)

Как отмечено на рис. 2., замедления роста цен в сравнении с предыдущим месяцем наблюдается с начала зимы текущего года. В сравнении с декабрем предыдущего года (рис. 1) инфляционный тренд пошел намного ниже, чем в прошлом году. В апреле ИПЦ и вовсе опустился ниже 1%, чего практически не наблюдалась в эту пору года в последние пять лет.

Двигателем инфляции в этом году являются цены на продовольственные товары, растущие более стремительными темпами, нежели услуги и топливо. В частности, в апреле на фоне 0,9%-го роста цен (6,9% с начала года), продукты питания выросли на 1,2%, тогда как услуги транспорта – только на 0,8%, а услуги ЖКХ снизились на 0,2%.

В середине мая правительство потребовало от местных госадминистраций более активно участвовать в стабилизации местных потребительских рынков, применяя в случае необходимости административные меры. Вместе с сезонной стабилизацией цен это, очевидно, уже в июне будет способствовать дефляции в Украине.

Снижение динамики цен удалось достичь во многом благодаря административным мерам и объективным экономическим факторам. Национальный банк с одной стороны проводил жесткую монетарную политику, охлаждая кредитную активность, с другой – раздавал рефинансирование на суму, сравнимую с общим объемом депозитов физических лиц. В связи с этим монетарные факторы в начале года, скорее, были проинфляционными.

Ниспадающий инфляционный тренд дает основания говорить о преломлении нарастающей инфляционную динамики, длившейся последние несколько лет. В то же время, сегодня можно говорить только об очень хрупких достижениях, поскольку три месяца - это очень маленький и непоказательный срок. Темпы восстановления экономики будут зависеть от того, как этим достижением воспользуется правительство и Нацбанк.

В условиях, когда инфляция в годовом измерении зашкаливает за 20%, борьба с растущими ценами действительно должна стать одним из приоритетов деятельности правительства. Именно на этом акцентируют внимание и эксперты МВФ. В то же время, стоит отметить, что реализация комплекса мер, озвученных МВФ и отображенных в Меморандуме об экономической и финансовой политике, создает только предпосылки для стабилизации экономики, а не автоматически запускает восстановительные процессы. Снижение роста цен делает потенциально возможным сокращение кредитных ставок, однако фундаментальная причина банковского кризиса – страх и недоверие - сами по себе не исчезают.

Алексей Молдован, Центр антикризисный исследований

(для УНИАН)