Фискальная служба взыскала с "Яндекса" 5,4 миллиона налогового долга

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы взыскал с компании «Яндекс.Украина» 5,4 млн грн налогового долга.

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Как отмечается в сообщении Офиса в соцсети Facebook, компания более 90 дней не платила самостоятельно задекларированные денежные обязательства, что и стало причиной возникновения налогового долга по налогу на прибыль предприятия за первый квартал 2017 года и по НДС.

Офис отмечает, что принял решение о взыскании долга на основании требований Налогового кодекса Украины со счетов компании в полном объеме.

Также сообщается, что с начала года Офис крупных налогоплательщиков направил в банки предприятий-должников свыше 13 тыс. инкассовых поручений и взыскал в счет погашения налогового долга 246 млн грн, в том числе, 13,7 млн грн - в сентябре.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, сумма налогового долга налогоплательщиков перед сводным бюджетом по состоянию на 1 сентября составила 81,6 млрд грн, в том числе долг неплатежеспособных банков на 7,5 млрд грн.