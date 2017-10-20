Гройсман не видит сейчас острой необходимости в получении транша МВФ

Украина находится в постоянной работе по выполнению программы сотрудничества с Международным валютным фондом, и на сегодняшний день вопрос, что страна должна была получить транш кредита и не получила, не стоит.

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Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

«Не говорите так, предоставляет - не предоставляет (транш кредита МВФ -УНИАН), так вопрос не стоит. Вопрос в том, что мы в постоянной работе выполнения программы, как только настает момент, и нам необходима поддержка, и она становится возможной, МВФ об этом сообщает. Сейчас нет такого вопроса, что мы должны были получить и не получили. Все нормально: золотовалютные резервы страны крепкие, экономика растет, все спокойно», - сказал премьер.

Гройсман отметил, что правительство находится в постоянном диалоге с Фондом.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.