Гривня уходит на выходные с курсом 26,56 за доллар

В пятницу, 20 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,54/26,56 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,33/31,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5389 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 624 сделки на сумму 462,74 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,51 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.