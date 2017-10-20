Нацбанк: сотрудничество с МВФ остается чрезвычайно важным для экономической стабильности

Украинская экономика восстанавливается после «идеального шторма» в 2014-2015 годах, но для дальнейшей макроэкономической стабильности чрезвычайно важным остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе встречи с представителями бизнеса.

По оценкам НБУ, уже в 2016-2017 годах экономика росла примерно на 2-2,5% благодаря инвестиционному спросу и восстановлению частного потребления, и в этот период сохранялась макроэкономическая стабильность.

Как подчеркивается в сообщении, для дальнейшей макроэкономической стабильности чрезвычайно важным остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, а также требуется взвешенная монетарная и фискальная политика, проведение ключевых реформ и борьба с коррупцией.

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Также сообщается, что Национальный банк по-прежнему считает приоритетом ценовую стабильность и снижение показателя инфляции до среднесрочной цели в 5% в годовом измерении, а также фокусируется на сохранении финансовой стабильности, перезагрузке банковской системы, валютной либерализации и безналичных расчетах.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

По последнему прогнозу Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году составит 1,6% при инфляции 9,1%, однако регулятор анонсировал пересмотр прогноза, ожидая более высоких показателей роста ВВП и инфляции.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.