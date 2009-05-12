Антикризисные меры РФ менее эффективны, чем у Украины

Россия при реализации антикризисных мер уступает Великобритании, Канаде, Германии, США, Франции, Казахстану и Украине, полагают эксперты компании ФБК, рассчитавшие индекс антикризисной эффективности на основе данных по ВВП, промпроизводству, торговле, инвестициям, резервам, инфляции, фондовым индексам, а также уровню безработицы и реальной заработной платы в этих странах, сообщает РИА Новости..

Последние данные национальных статистических служб позволили ФБК оценить результативность предпринимаемых разными странами мер по борьбе с кризисом за февраль 2009 года, отмечается в обзоре. Так, индекс эффективности мер правительства Великобритании оценивается экспертами ФБК в 0,898, Франции - в 0,295, Казахстана - в минус 0,696, Украины - в минус 0,819, а России - в минус 1,048.

"В России наблюдалось самое значительное сокращение объемов экспорта и внешней торговли в целом, а также самые быстрые темпы роста цен; по темпам сокращения золотовалютных резервов мы на втором месте после Великобритании", - пояснил директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

"Довольно тяжелая ситуация и на Украине, однако в "борьбе" за последнее место она уступила России", - считает Николаев.

По его словам, в России в феврале существенно лучше были только показатели оборота розничной торговли (второе место среди всех стран, у Украины - восьмое) и промышленного производства (пятое место у России, восьмое у Украины). По остальным же ситуация в России либо слабо отличалась от Украины, либо существенно уступала ей. "Решающий вклад в "борьбе" за последнее место внесла инфляция: на Украине показатели были ощутимо лучше", - уверен экономист.

В Казахстане существенно лучше, чем в России, обстоят и дела с безработицей, которая была ниже только в Германии, и с золотовалютными резервами - они возросли более чем на 3,2% по сравнению с февралем месяцем прошлого года (быстрее росли только в Германии (5,2%).

Аналитики ФБК констатируют, что самый высокий уровень индекса антикризисной эффективности демонстрирует Великобритания. "В этой стране были относительно лучшие показатели среди восьми стран: экспорта, оборотов внешней и розничной торговли, фондового индекса, объема промышленного производства и индекса цен производителей. Существенной проблемой в Великобритании было только слишком быстрое исчерпание золотовалютных резервов", - говорится в докладе.

При построении интегрального индекса антикризисной эффективности (Anti-crisis effectiveness index) ФБК учитывает экономические и социальные показатели, отражающие соответствующие изменения в рассматриваемых странах. При определении набора этих показателей принималось во внимание, что отобранные показатели должны отражать изменения различных процессов, протекающих в социально-экономической сфере.