Биткоин продолжает бить рекорды – цена криптовалюты превысила $6 тысяч
20:38, 20 октября 2017Финансы
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На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 000 грн за монету.
Иллюстрация REUTERS
Цена биткоина превысила значение $6 тысяч за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы.
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Рост котировок первой криптовалюты продолжился, пробив психологически важный уровень, пишет Liga.net.
По данным потокового графика криптовалютной биржи OKCoin "битка" колеблется в пределах $6090-$6100 за монету.
На Bitfinex котировки не раз брали барьер в $6000, по состоянию на 18:50 (+3 UTC) она составляет $5987, на бирже Poloniex - $5945, на Kraken - $5962.
На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 000 грн за монету.
Как сообщалось, на прошлой неделе биткоин тестировал отметку в $6000.
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