Нацбанк опустил официальную гривню к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2653.8902 (20 октября – 2649.9950)

100 EUR – 3136.3674 (20 октября – 3136.0041)

10 RUR – 4.6145 (20 октября – 4.6030)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,54/26,56 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,33/31,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.