НБУ уменьшил срок рефинансирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) сократил максимальный срок рефинансирования банков с 365 до 90 дней. Это предусмотрено постановлением НБУ №259 от 30 апреля, зарегистрированным в Минюсте 6 мая 2009 года и обнародованным во вторник на сайте Верховной Рады.

Документом утверждена новая редакция положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков, которое вступит в силу спустя 30 дней с даты регистрации в Минюсте.

В документе предусмотрено, что рефинансирование до 90 дней будет осуществляться путем проведения количественного или процентного тендера (на сегодня решение о рефинансировании принимает правление Нацбанка, исходя из его финансового состояния - УНИАН). При этом график проведения тендеров должны быть оглашены НБУ в начале года.

Нацбанк также сократил максимальный срок проведения операций репо с 60 до 30 календарных дней.

В постановлении указывается, что кредитные договора, договора залога и другие договора, которые на момент вступления в силу нового постановления уже были заключены, действуют до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Как сообщалось, за период кризиса НБУ рефинансировал коммерческие банки на общую сумму около 72 млрд гривен на срок до 1 года.