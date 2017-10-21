Дефицит бюджета США достиг почти 666 миллиардов долларов

В США по итогам завершившегося 1 октября финансового года зафиксировали самый большой с 2013 года дефицит бюджета. Так, дефицит бюджета США за год вырос на $80 млрд и достиг отметки в $665,7 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов США.

Министр финансов Стивен Мнучин и директор по бюджету Мик Малвэни объясняют рост дефицита бюджета слабыми налоговыми поступлениями, которые не оправдали ожиданий ведомства.

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«Эти данные должны послужить пожарной тревогой для Вашингтона, напоминание о том, что нам снова нужно развивать нашу экономику, чтобы привести финансы в порядок», - сказал Малвэни. По его мнению, уменьшить дефицит бюджета можно с помощью сокращения расходов, проведения налоговой реформы и снижением бюрократизма.

При этом Конгресс США может только ухудшить финансовую ситуацию. В четверг, 19 октября, парламент одобрил бюджетную резолюцию, согласно которой налоговые поступления могут быть снижены на 1,5 триллиона долларов. Республиканцы утверждают, что снижение налоговой нагрузки позволит в перспективе вернуть эти средства в бюджет за счет ускорения экономического роста.

Доходы бюджета США в 2017 финансовом году составили 3,31 триллиона долларов против 3,27 триллионов в 2016 году. Расходы же выросли до $3,98 триллионов против 3,85 триллионов годом ранее. Дефицит бюджета США по итогам 2016 фискального года составил 585,6 миллиарда долларов.