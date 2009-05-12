Moody's понизило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service сегодня понизило рейтинг обязательств правительства Украины в национальной и иностранной валютах с В1 до В2. Прогноз по рейтингу установлен "негативный», говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Как сообщает агентство, решение о понижении рейтинга принято в связи с продолжающимся ухудшением макроэкономической ситуации на Украине, а также слабостью банковской системы страны.

Ранее РА Moody`s заявляло, что не намерено пересматривать рейтинги украинских банков-претендентов на рекапитализацию государством до прояснения ее условий.

12 февраля 2009 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валюте с “B+” до “B”.

25 февраля международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг Украины сразу на две позиции от “B” до “CCC+”, до такого же уровня был снижен и долгосрочный уровень дефолта страны, что является на семь позиций ниже инвестиционного класса. S&P оставило прогноз с рейтингом дефолта на уровне «негативный».