НБУ сократил срок рефинансирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) сократил максимальный срок рефинансирования банков с 365 до 90 дней.

Такая норма предусмотрена постановлением НБУ №259 от 30 апреля т.г., которое было зарегистрировано в Минюсте 6 мая 2009 года и обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

Документом утверждена новая редакция Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, которое вступит в силу через 30 дней после регистрации в Минюсте.

В документе предусмотрено, что рефинансирование сроком до 90 дней будет осуществляться путем проведения количественного или процентного тендера (на сегодня решение о рефинансировании принимает правление Нацбанка, исходя из финансового состояния банка – УНИАН). При этом график проведения тендеров должен быть оглашен НБУ в начале года.

Нацбанк также сократил максимальный срок проведения операций репо с 60 до 30 календарных дней.

В постановлении указывается, что кредитные договоры, договоры залога и другие договоры, которые на момент вступления в силу нового постановления уже были заключены, действуют до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Как сообщалось, за период кризиса НБУ рефинансировал коммерческие банки на общую сумму около 72 млрд. грн. на срок до 1 года.