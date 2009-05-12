ЕС проведет стресс-тесты банков
13:44, 12 мая 2009Финансы
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Евросоюз проведет в сентябре стресс-тест своей банковской системы для определения ее сопротивляемости спаду в экономике и адекватности ее капитализации, сообщили источники в ЕС, передает Газета.Ру со ссылкой на Рейтер.
Стресс-тесты будут проведены европейскими специалистами по методологии Комиссии по надзору за европейскими банками (CEBS).
«Такое решение приняли министры финансов стран ЕС», – сказал источник.
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