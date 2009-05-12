ЕС проведет стресс-тесты банков

Евросоюз проведет в сентябре стресс-тест своей банковской системы для определения ее сопротивляемости спаду в экономике и адекватности ее капитализации, сообщили источники в ЕС, передает Газета.Ру со ссылкой на Рейтер.

Стресс-тесты будут проведены европейскими специалистами по методологии Комиссии по надзору за европейскими банками (CEBS).

«Такое решение приняли министры финансов стран ЕС», – сказал источник.