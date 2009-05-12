МВФ может увеличить Украине 3-й транш с 2,8 млрд. до 3,2 млрд. долл.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует увеличить третий транш кредита «stand by» для Украины с планируемых в апреле 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. долл.) до 2,125 млрд. SDR ( 3,2 млрд. долл.).

Об этом в ходе телефонной конференции в Вашингтоне (США) заявила председатель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ, сообщается на сайте МВФ.

По ее словам, очередной пересмотр программы сотрудничества МВФ с Украиной планируется провести до 15 июня, после чего и будет принято решение о предоставлении средств.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ также отметила позитивный результат последнего пересмотра программы сотрудничества, который, в частности, был достигнут благодаря результативной работе Национального банка и правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 мая т.г. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита «stand by».

По итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной МВФ в конце апреля принял решение увеличить второй транш с 1,25 млрд. SDR до 1,9 млрд. SDR (2,8 млрд. долл.), причем согласился на то, чтобы половина суммы пошла на покрытие дефицита госбюджета Украины.

Очередной пересмотр программы сотрудничества для получения третьего транша планировалось начать в середине мая. Размер этого транша ожидался в размере 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR).

Третий пересмотр программы сотрудничества, согласно утвержденному в ноябре 2008 года графику, намечен на середину августа. Четвертый транш, согласно тому же графику, составляет 750 млн. SDR.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.