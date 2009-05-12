Astrum: транш МВФ позволит поддерживать гривню 2 месяца

Комментарий Алексея Блинова, эксперта компании «Astrum Investment Management».

Перспектива получения очередного транша МВФ была ключевым ориентиром для отслеживания состояния украинской экономики с начала этого года, особенно в контексте валютного рынка. Если говорить в контексте резервов НБУ, эти деньги должны позволить поддерживать курс UAH/USD на протяжении двух месяцев или даже дольше.

При слабой вере в местные ресурсы рыночные игроки в своих ожиданиях уделяли большое внимание тому, будет ли получен следующий транш: если будет, это хорошо для гривни, если нет - плохо. Решение МВФ стало действительно хорошей новостью для Украины. Включая последний транш, Украина уже получила 45% общего объема займа (SDR 11 млрд.), предусмотренного в рамках двухлетней программы stand-by.

В то же время МВФ согласился с несоблюдением украинской стороной многих критериев, таких как показатель дефицита бюджета, контроль обменного курса, а также ограничение на импорт. Кроме того, МВФ четко указал, что он согласен на использование выделенных средств на финансирование государственного бюджета. Это, в сочетании с недавними рыночными и административными мерами, предпринятыми НБУ, должно обеспечить подорожание гривни на этой неделе. Вместе с тем после того, как эта новость уже сыграла свою роль, фактор МВФ должен утратить свое прежнее значение. Следующий пересмотр программы stand-by со стороны МВФ (и следующий транш) планируется не ранее, чем в августе. Теперь для прогнозирования курса UAH/USD вновь станут ключевыми фундаментальные экономические факторы, а именно: платежный баланс и устойчивость бюджетной системы.

МВФ уже отметил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в этом году оценивается на уровне 5,5% от ВВП, то есть, треть от всех расходов Пенсионного фонда.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) объявил о том, что завершил первый пересмотр выполнения Украиной договоренностей по двухлетней кредитной программе stand-by. Это заявление означает, что решение о немедленном выделении Украине транша в размере SDR 1,9 млрд. (USD 2,8 млрд.) принято.