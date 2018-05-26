НБУ вводит новые механизмы оценки и финансирования комбанков

Нацбанк продолжает радовать финансовый рынок своими решениями. И на первый взгляд простое постановление регулятора на деле оказывается достаточно значительным. Речь идет о постановлении НБУ «Об усовершенствовании процедуры поддержания ликвидности банков» (№ 262 от 30.04.2009).

Фактически НБУ создает новые механизмы оценки и финансирования коммерческих банков, которые имеют четко прописанные ориентиры, кому и когда будет выделяться помощь. Нацбанк, согласно положению, разделил все коммерческие банки на две категории, которые демонстрируют отношение к ним. Примечательна сама методика отнесения того или иного банка к определенной группе. Основным критерием оценки коммерческого банка со стороны НБУ является норматив адекватности регулятивного капитала. То есть, сколько банк может выдать кредитов пропорционально своему капиталу. При этом учитывается качество выдаваемых кредитов. Чем хуже «состояние» кредитного портфеля, тем ниже показатель. Согласно действующим нормативным документам НБУ, этот показатель не может быть ниже 10%. Но текущая ситуация сложная, и поэтому регулятор согласился включать в первою категорию банки, у которых данный норматив не ниже 8%. А во вторую категорию попадут банки, у которых норматив адекватности регулятивного капитала от 4 до 8%. Те банки, где норматив ниже 4%, будут лишены возможности получить помощь НБУ. Кроме того, Нацбанк не будет финансировать убыточные финучреждения, так как одно из требований регулятора - наличие рентабельности активов банка не ниже 0,04%.

Банки, не имеющие прибыль, вообще не будут включены в какую-либо категорию. Не получат финансирование и коммерческие банки, которые будут уличены в сомнительных операциях с наличными средствами, продаже заложенного имущества по заниженной цене, выдаче необеспеченных кредитов. И еще, в «черный список» НБУ попадут коммерческие банки, которые досрочно погашают заимствование от нерезидентов.

НБУ своим постановление четко выделил те коммерческие банки, которым он готов помогать. Все остальные банки, которые не попали ни в одну из категорий, должны будут или санироваться, или обанкротиться. В «черном списке» НБУ может оказаться ряд мелких и средних банков, которые на сегодня фактически работают в убыток и их кредитный портфель ухудшается ежемесячно.

И еще одна немаловажная деталь - постановление НБУ №262 регламентирует процедуру получения кредитования от НБУ. Это позволит исключить задержки при получении необходимых средств. Регулятор готов предоставлять деньги на срок не более одного года, правда, с правом пролонгации, если на то будут веские экономические причины. Ставка кредита НБУ будет устанавливаться индивидуально для каждого заемщика, но не ниже ставки, озвученной в ходе последнего по сроку тендера поддержки ликвидности. В качестве обеспечения Нацбанк в обмен на помощь готов брать у коммерческих банков государственные ценные бумаги, непосредственно недвижимое имущество, и самое главное - имущественные права на ипотечные кредитные договоры. Возможность передавать в залог кредиты, обеспеченные ипотекой, является очень важной льготой для нашего банковского рынка. Для большинства банков выгодно на сегодня получить рефинансирование под залог ипотечных договоров. Это решает частично проблему ликвидности банковского сектора и поднимает инвестиционную привлекательность самих ипотечных договоров.

Сложно спрогнозировать, какие объемы НБУ готов выделить на рефинансирование коммерческих банков. Если учесть общую сумму оттока денег из банковского сектора, то потребность в дополнительных средствах составляет около 50-80 млрд. грн. Но вряд ли регулятор пойдет на столь активное финансирование. Возможно, в целом сумма не превысит 30 млрд. грн. И тут вдруг действительно банки, получив рефинансирование, начнут процесс реального кредитования. Но это - мечты, а реально мы скоро узнаем, кто из банков не попал ни в одну из категорий классификации, т.е. какого банка скоро не будет…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук(для УНИАН)