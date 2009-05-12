Россия в 1 квартеле снизила внешний госдолг на 2,7%

Объем государственного внешнего долга РФ, включая обязательства бывшего СССР, по состоянию на 1 апреля составил 39,5 миллиарда долларов или 29,9 миллиарда евро против 40,6 миллиарда долларов или 28,8 миллиарда евро на начало текущего года, передает РИА Новости, .

Таким образом, госдолг в долларовом эквиваленте сократился на 2,7%, но вырос на 3,8% в пересчете на евро, сообщает Минфин РФ. Задолженность перед официальными кредиторами-членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуризации за первый квартал сократилась на 100 миллионов долларов до 1,3 миллиарда долларов. Уровень долга перед официальными кредиторами-не членами Парижского клуба (1,9 миллиардов долларов), задолженности перед официальными кредиторами - бывшими странами СЭВ (1,4 миллиарда долларов), а также коммерческой задолженности бывшего СССР (1,2 миллиарда долларов) не поменялся. Задолженность перед международными финансовыми организациями сократилась на 300 миллионов долларов до 4,3 миллиарда долларов, задолженность по еврооблигациям РФ снизилась до 27 миллиардов долларов с 27,7 миллиардов долларов на 1 января. Долг по облигациям внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) в 1,8 миллиарда долларов и объемы госгарантий РФ в иностранной валюте (0,6 миллиарда долларов) в январе-апреле не изменились.