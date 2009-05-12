Второй транш МВФ свидетельствует - Украина работает...

Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении второго транша кредита "stand by" сигнализирует о том, что экономическая политика Украины направлена на смягчение последствий кризиса и восстановление доверия к банковской системе.

Так прокомментировала решение МВФ, принятое 8 мая т.г., экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, данная новость является определенно позитивной для украинских рынков.

По мнению экономиста, возобновление сотрудничества в рамках программы МВФ откроет Украине путь к получению дополнительной финансовой помощи, включая 1,25 млрд. долларов кредитных средств Всемирного банка, а также займы на основе двусторонних соглашений с рядом стран.

Е.БЕЛАН также отметила, что пересмотренные цели программы допускают дефицит государственного бюджета Украины в размере 4% ВВП в 2009 году, хотя ранее предполагалось, что бюджет будет сбалансированным.

По словам экономиста, приняв довольно гибкий подход к плановому дефициту бюджета и согласившись на ряд других уступок, МВФ все же настаивает на отмене постановлений о повышении импортных пошлин и выступает за либерализацию курсовой политики, требуя снять ограничения ко времени второго пересмотра программы, намеченного на июнь.

Как сообщал УНИАН, 8 мая МВФ одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита "stand by".

Очередной пересмотр программы сотрудничества для получения третьего транша планируется провести до 15 июня. Размер этого транша увеличен с планируемых в апреле 2,8 млрд. долл. до почти 3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года принял решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.