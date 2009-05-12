Президент обязал КМУ информировать общество о состоянии госфинансов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая 2009 года обязал Кабинет Министров обнародовать информацию о состоянии государственных финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Президент поручил правительству в конкретных формах и в конкретный срок подавать информацию ему и информировать общественность относительно ситуации с государственными финансами», – сказал он.

При этом А.ШЛАПАК отметил, что с конца марта информирование главы государства о состоянии выполнения бюджетов было фактически прекращено, а на запросы по этому поводу правительство отвечало «формальными отписками».