Закрытие межбанка: доллар и евро падают

Торги по доллару на межбанке закрылись падением – 7,7340/7,7785 грн./долл.

Киев. 12 мая. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стремительно падали, тем самым обновив трехмесячный минимум.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США на межбанке открылись котировками 7,9220/7,9760 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,8350/7,8650 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли минимума – 7,7340/7,7785 грн./долл. В 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,67/7,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2457/0,2479 грн./рубль, к 12:00 цены снизились – 0,2431/0,2446 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2432/0,2442 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 32,49 (-0,2075) рублей за доллар США.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3637/1,3639 долл./евро, а к 15:15 выросли – 1,3678/1,3680 долл./евро. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,8010/10,8805 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6760/10,7140 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели достигли значений 10,6275/10,6550 грн./евро.