Уманский: оснований для секвестра бюджета в Украине нет

На сегодняшний день в Украине нет оснований для секвестра Государственного бюджета на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«На сегодняшний день оснований для секвестра нет. Если по результатам более 15% у нас недопоступлений, тогда мы можем вносить закон о секвестре… Даже при всех оценках экспертов, которые по-разному считают те деньги, которые пришли, 15% невыполнения бюджета мы сегодня не наблюдаем. Поэтому оснований для секвестра, к счастью, нет», - сказал он.

В общем говоря о возможности изменения Госбюджета, И.УМАНСКИЙ отметил, что на сегодняшний день через парламент принять этот вопрос достаточно проблематично.

"А есть ли возможность принять любые адекватные и сбалансированные решения сегодня в парламенте? Я боюсь, что вряд ли. Поэтому инициировать сегодня перед парламентом, этим парламентом любой бюджетный процесс - это тот риск, который не может себе позволить ни правительство, и общество в целом", - сказал он.