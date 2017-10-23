Фискальная служба отчиталась: почти все таможенные декларации оформляются в электронном виде

В электронном виде по состоянию на 1 октября 2017 года оформляется 98% таможенных деклараций, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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По данным ГФС, с начала текущего года до середины октября количество оформленных таможенных деклараций составило 2,6 млн, что больше аналогичного периода прошлого года на 16,7%.

Служба напомнила, что в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины таможенное оформление завершается в течение четырех рабочих часов (240 минут) с момента предъявления товаров, транспортных средств коммерческого назначения, подлежащих таможенному оформлению, и всех необходимых документов и сведений по ним.

По данным ГФС, в сентябре 2017 года предельное время таможенного оформления товаров, в отношении которых автоматизированной системой анализа управления рисков не генерировался перечень дополнительных таможенных формальностей, составил при экспорте - 44 минуты, при импорте - 131 минуту, при транзите - 18 минут.

Как сообщал УНИАН, таможни в январе-сентябре перечислили в государственный бюджет 223,6 млрд грн, что на 10,8% больше, чем предусмотрено планом поступлений на указанный период. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 34%, или на 56,7 млрд грн.