Минфин менял бюджетную роспись только в сторону увеличения

Министерство финансов Украины в первые месяцы 2009 года изменяло бюджетную роспись, однако исключительно в сторону увеличения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, отвечая на вопрос, не уменьшал ли Минфин плановые показатели поступления в госбюджет в январе-апреле 2009 года.

«Действительно, производились корректировки, но в большую сторону. Мы добавляли план по НАК «Нафтогаз Украины»… там серьезные суммы, потому что мы проводили отчисления на 4,4 млрд. грн. … Кроме того, у нас было перенесение сроков уплаты плановых средств по Национальному банку», - сказал А.МЯРКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что правительство будет вынуждено пойти на секвестр бюджета. Он отметил, что необходимость проведения секвестра, в частности, обусловлена тем, что Государственный бюджет составлялся с учетом более оптимистических ожиданий экономического развития.