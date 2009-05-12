Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в марте снизилось в 2,4 раза

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в марте 2009 года снизилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 6,803 миллиарда долларов с 16,521 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ РФ.

За первый квартал текущего года этот показатель сократился в 2,5 раза и составил 19,754 миллиарда долларов против 49,913 миллиарда долларов. Впервые снижение торгового сальдо на фоне мирового экономического кризиса было зафиксировано в октябре прошлого года - на 4,7%; в ноябре снижение составило 38%, в декабре сальдо сократилось в три раза, в январе 2009 года - вдвое, в феврале - в 2,7 раза. Сокращение сальдо происходит в результате падения цен на основные товары российского экспорта из-за снижения глобального спроса на фоне кризиса. В том числе сальдо торговли со странами дальнего зарубежья снизилось в марте 2009 года до 4,965 миллиарда долларов с 13,845 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Торговое сальдо со странами СНГ сократилось до 1,838 миллиарда долларов с 2,676 миллиарда долларов. В марте, как и четыре предыдущих месяца, зафиксировано абсолютное снижение объемов российского экспорта - на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 21,170 миллиарда долларов (в феврале снижение составило 47,5%, в январе - 43%, в декабре - 26,1%, в ноябре - 16,7%). В первом квартале в целом экспорт сократился на 47,44% - до 57,883 миллиарда долларов. Импорт товаров в РФ в марте также существенно снизился - на 38,6%, до 14,367 миллиарда долларов (снижение в феврале - 36,5%, в январе - 34,1%, в декабре - 3,6%, в ноябре - 3,3%). В первом квартале этот показатель уменьшился на 36,7% - до 38,129 миллиарда долларов. До октября прошлого года российская внешняя торговля характеризовалась высокими темпами роста положительного сальдо торгового баланса. Рекордный в 2008 году рост внешнеторгового сальдо был зафиксирован в июне - в 2,3 раза. В январе сальдо выросло на 86,3%, в феврале - на 53,9%, в марте - на 69,4%, в апреле - на 50%, в мае - на 51%, в июле - на 83%, в августе - на 69%, в сентябре - на 70%.