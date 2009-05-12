Средства 2-го транша кредита МВФ поступят на счета НБУ уже сегодня вечером

Средства второго транша кредита «stand by» Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 2,8 млрд. долларов к вечеру среды, 13 мая, поступят на счета Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Технически, я думаю, что завтра после обеда эти средства будут на счетах казначейства в Нацбанке», – сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ уточнил, что приблизительно 1,5 млрд. долларов будут использованы правительством для покрытия дефицита госбюджета, а остальная сумма пойдет на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 8 мая МВФ одобрил выделение Украине 2,8 млрд. долл. второго транша кредита "stand by".

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года принял решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.