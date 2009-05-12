Падение ВВП в первом квартале составит 20%, по итогам года – 14%

Основываясь на имеющейся сегодня статистике, можно утверждать, что падение внутреннего валового продукта за первый квартал будет составлять приблизительно 20%, а по итогам года – 14%.

Такое мнение во время интернет-конференции высказал экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

По его мнению, это достаточно резкое падение. «Наш прогноз ВВП на год – приблизительно -14%. Мы выходим из предположения, что в принципе ситуация почти не улучшится», - сказал эксперт.

И. ГАЗИЗУЛЛИН отметил, что тенденцию спада главных отраслей, которые формируют ВВП, – торговля, промышленность и строительство - быстро изменить будет практически невозможно. «Металлургия – возможно, это единственный сектор, который быстро отреагирует на улучшение внешней ситуации. Но в других секторах объемы производства будут оставаться на достаточно низком уровне еще длительное время», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Еропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой январский прогноз снижения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с минус 5% до минус 10%.

ЕБРР также прогнозирует нулевую динамику изменения ВВП страны в 2010 году.

Свой прогноз ЕБРР объясняет снижением цен на товары украинского экспорта и, как следствие, снижением его объемов. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергоносители, которые импортируются в Украину.

В январе 2009 года ЕБРР прогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2009 и 2010 гг. на уровне 5%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.