Официальный курс НБУ на 13 мая

Доллар понизился на 2 пункта

Официальный курс НБУ на 13.05.2009: 100 USD – 765.5500 грн.; 100 EUR – 1047.5021 грн.; 10 RUR – 2.3715 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 13 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 765.5500 (на 12 мая – 767.3900) 100 EUR – 1047.5021 (на 12 мая – 1030.2211 ) 10 RUR – 2.3715 (на 12 мая – 2.3573)

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