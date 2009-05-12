Белоруссия выполняет обязательства перед МВФ в рамках stand-by

Белоруссия проводит экономическую политику, которая соответствует обязательствам в рамках программы stand-by Международного валютного фонда, таковы предварительные выводы экспертов МВФ, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Национального банка Белоруссии Анатолий Дроздов. "Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила первый обзор программы stand-by в Белоруссии и признала соответствие реализуемой властями экономической политики требованиям программы", - сообщил Дроздов. По его словам, в последующем совместная работа с МВФ будет продолжаться в рамках ранее согласованных процедур и положений меморандума об экономической и финансовой политике Белоруссии. Первая обзорная миссия МВФ по мониторингу реализуемой властями Белоруссии программы, которая поддерживается кредитом stand-by на 2,46 миллиарда долларов, работала в Минске с 29 апреля. Результат обзора решит судьбу следующего транша кредита stand-by в размере около 400 миллионов долларов, решение о предоставлении либо отказе в выделении которого должно быть принято советом директоров МВФ после завершения работы миссии. Ориентировочно решение совета директоров должно быть принято до середины июня. Власти Белоруссии в октябре 2008 года обратились с просьбой к МВФ о выделении кредита для создания "подушки безопасности"в экономике страны в связи с глобальным экономическим кризисом. Исполнительный совет директоров МВФ 12 января 2009 года одобрил выделение Белоруссии кредита в размере 2,46 миллиардов долларов (420% квоты Белоруссии в МВФ) под реализацию рассчитанной на 15 месяцев (до апреля 2010 года) программы реформ. Первый транш кредита в размере 788 миллионов долларов под LIBOR+0,75% годовых поступил в Белоруссию 14 января. Остальные средства должны перечисляться с учетом ежеквартальных отчетов белорусского правительства. Согласованная с правительством Белоруссии программа реформ МВФ предусматривает либерализацию экономики, в частности, ценообразование, новый режим курса образования, переход на привязку нацвалюты к корзине валют после предварительной одномоментной девальвации на 20% и жесткое сдерживание внутреннего спроса, в том числе через ограничения бюджетных расходов на валюту.