Официальный курс НБУ на 13.05.2009

Официальный курс НБУ на 13.05.2009: 100 USD США – 765.5500 (на 12 мая – 767.3900)100 EUR – 1047.5021 (на 12 мая – 1030.2211 )10 RUR – 2.3715 (на 12 мая – 2.3573)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 13 мая 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото–70430.60(на 12 мая–70408.03) 961 XAG 10 Серебро–1078.66(на 12 мая–1066.67) 962 XPT 10 Платина–86354.04(на 12 мая–88556.81) 964 XPD 10 Палладий–18066.98(на 12 мая–18494.10)

Официальный курс НБУ на 13.05.2009: 100 USD США – 765.5500 (на 12 мая – 767.3900) 100 EUR – 1047.5021 (на 12 мая – 1030.2211 ) 10 RUR – 2.3715 (на 12 мая – 2.3573) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 13 мая 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото–70430.60(на 12 мая–70408.03) 961 XAG 10 Серебро–1078.66(на 12 мая–1066.67) 962 XPT 10 Платина–86354.04(на 12 мая–88556.81) 964 XPD 10 Палладий–18066.98(на 12 мая–18494.10)

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