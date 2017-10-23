FT: ни одна страна в мире не создала совершенную пенсионную систему

Financial Times рассказывает, что ни одна страна в мире пока так и не создала совершенную пенсионную систему. Данные свежего глобального пенсионного индекса показывают, что, сколько бы ни реформировали пенсионные системы в разных странах, десятки миллионов людей в развитых странах сталкиваются с бедностью в пенсионном возрасте, передает Би-би-си.

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Компания Melbourne Mercer, которая готовит ежегодный индекс, утверждает, что всем странам нужно проводить реформы по основным направлениям: увеличивать пенсионный возраст, более активно автоматически включать работников в частные и корпоративные пенсионные схемы и улучшать инвестирование пенсионных фондов, в том числе государственных.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии в Украине после вступления в действие с 11 октября 2017 года пенсионной реформы увеличился на 559 грн и составил 2446,56 грн.