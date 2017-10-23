Российский "ВТБ" докапитализирует свою украинскую "дочку" на 2,6 миллиарда гривень

Российский государственный банк «ВТБ» принял решение о докапитализации дочернего «ВТБ Банка» в Украине на сумму до 2,592 млрд грн.

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Согласно сообщению российского банка в системе раскрытия корпоративной информации, докапитализация будет проведена путем размещения дополнительных акций дочернего банка.

Также банк отметил, что расчет за акции будет проведен за счет денежных средств, полученных от украинского «ВТБ Банка» в связи с погашением межбанковских кредитов и процентов по ним.

Решение российского акционера могло быть продиктовано введением Украиной в марте этого года санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, которые запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не препятствуют докапитализиции финучреждений.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и на начало года занимал 15-е место в банковской системе по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному банку «ВТБ».