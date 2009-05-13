Доллар в мире снижается к евро и иене

Курс доллара снижается по отношению к евро до минимального значения за последние 7 недель на фоне новостей из Китая, которые добавили уверенности, что худшие моменты финансового кризиса миновали, сообщает k2kapital..

В частности, розничные продажи в Китае за минувший месяц выросли на 14,8%, при том, что аналитики ожидали роста данного показателя на 14,5%. В то же время промышленное производство увеличилось на 7,3% в годовом исчислении.

Кроме того, на курс доллара, который снизился по отношению к иене, негативно влияют сообщения в СМИ о том, что рейтинг страны на уровне AAA может быть снижен.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 131,61 иены, а не 131,63 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,14 иены за доллар против 96,45 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3689 за евро против $1,3648 в предыдущую торговую сессию.