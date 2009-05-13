Цена на золото выросла

Цена на золото во вторник 12 мая выросла благодаря доллару и нефти. Курс доллара снизился по отношению к евро и иене, а цены на нефть пробили отметку $60 за баррель, повысив спрос на “желтый металл” в качестве страховки от инфляции, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $10,40, или на 1,1%, до $923,90 за тройскую унцию.

Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись небольшим ростом на отметке $2,088 за фунт.