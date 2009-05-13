Банкам не дадут деньги МВФ

Вчера в Министерстве финансов прошло совещание с участием руководителей банков, претендующих на рекапитализацию. На встрече присутствовали временные администраторы банков «Надра», «Киев», Укрпромбанка и Родовид Банка, а также менеджмент банков «Финансы и Кредит», Укргазбанка и Имэксбанка.

Долги нужно реструктуризировать Как стало известно «ДЕЛУ», банкиров собрали для обсуждения ситуации с задолженностью банков перед иностранными инвесторами. Государство посчитало, что рекапитализировать банки, которые погрязли во внешних долгах, будет неразумно, и потребовало от руководителей финучреждений провести реструктуризацию этих займов. «Вопрос совещания один – внешняя задолженность банков, которые идут на рекапитализацию. Мы для себя не видим возможности входить в банки до тех пор, пока внешняя задолженность не будет реструктуризирована», – заявил «ДЕЛУ» заместитель министра финансов Андрей Кравец.

Дело в том, что в случае приобретения правительством контрольных пакетов акций рекапитализируемых банков их внешние долги станут проблемой нового собственника – государства. «Ответственность перед иностранными инвесторами ложится на государство, и реструктуризации долгов необходима для понимания сроков выплаты и цены вопроса», – объясняет временный администратор банка «Киев» Виктор Мироненко. Поэтому руководители банков уже ведут переговоры со своими кредиторами о реструктуризации долгов, что предусматривает пролонгацию займа, изменения графика погашения или процентной ставки.

МВФ банкам не поможет Договориться с иностранными инвесторами о реструктуризации задолженности проблемных банков будет не просто. Как стало известно «ДЕЛУ», зарубежные кредиторы рекапитализируемых банков рассчитывали, что задолженность перед ними будет погашена за счет средств выделенного МВФ второго транша кредита stand by. «Иностранные кредиторы украинских банков давят на МВФ, чтобы деньги выделенные Украине, пошли на погашения внешних долгов банков, которые государство берет под свою опеку. А наше государство этого делать не хочет и давит на банки, чтобы те договаривались о реструктуризации своих долгов сами», – говорит руководитель одного из банков, пожелавший остаться неназванным.

То, что украинским банкам не стоит рассчитывать на деньги от второго транша МВФ подтверждают и чиновники Минфина. «Часть этого транша – около 1,4 миллиарда долларов – пойдет на счета Госказначейства и по договоренности с МВФ эти средства будут направлены на обслуживание внешних обязательств Украины, а не отдельных банков», – объясняет Андрей Кравец.

Нескорая помощь В связи с новым требованием государства реструктуризировать внешние долги процесс рекапитализации может затянуться. «Необходимость реструктуризации внешних заимствований будет существенно тормозить процесс рекапитализации», – говорит временный администратор Родовид Банка. «Сначала были определены сроки выделения помощи государством на конец апреля, потом на конец мая, но в связи с новым тезисом о реструктуризации внешний заимствований сроки могут затянуться», - утверждает акционер одного из банков, который подан на рекапитализацию.

По материалам портала Дело