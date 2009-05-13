ВБ: перспективы выхода из кризиса пока не ясны
Стоит ждать сюрпризов от Китая...
Перспективы выхода глобальной экономики из кризиса пока не ясны, однако приятные сюрпризы может принести экономика Китая, рост которой, вероятно, превзойдет прогнозы международных организаций.
Об этом заявил накануне глава Всемирного банка /ВБ/ Роберт ЗЕЛЛИК, выступая на открытии двухдневной конференции Международной финансовой корпорации /IFC/ в Вашингтоне.
"Китай начал действовать быстро и агрессивно, стимулируя спрос, - отметил Р.ЗЕЛЛИК. - Показатели китайской экономики могут нас приятно удивить, превысив прогнозы". При этом глава ВБ заметил, что активизацией спроса в Китае занимается, в основном, правительство. По его словам, главным вопросом теперь является, сможет ли китайский частный сектор подкрепить усилия правительства страны, и в какие сроки.
Согласно последним данным за начало мая, ключевой индекс торговых закупок Китая вырос с 44,8 в марте до 50,1 в апреле, впервые выйдя на уровень июля прошлого года. По оценкам работающего на китайское правительство исследовательского института, годовой рост экономики может увеличиться до 7% во 2-м квартале с 6,1% за первые три месяца текущего года, передает ПРАЙМ-ТАСС.
В то же время Р.ЗЕЛЛИК заметил, что особое внимание стоит уделять странам Центральной и Восточной Европы. При этом он предостерег правительства всех стран от протекционизма в условиях растущей безработицы.