В результате пенсионной реформы более 90% жителей Житомирщины уже получили доплаты

В результате общегосударственной пенсионной реформы на сегодняшний день 92% жителей Житомирской области уже получили доплаты к пенсиям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 23 октября, более 321 тыс. жителей области получили пенсии в повышенных размерах, что составляет 92% от общего количества пенсионеров, которым предусмотрено перечисление.

«По состоянию на 23 октября органы Пенсионного фонда в области обеспечили выплату пенсий в повышенных размерах 92% пенсионерам области. Средний размер повышения пенсий, рассчитанный индивидуально для каждого пенсионера в области, составляет 409,69 грн. Минимальное повышение – до 140 грн –получат 127,3 тыс. пенсионеров Житомирщины. Максимальное повышение – более 2000 грн – получат 9,7 тыс. граждан области», – цитирует пресс-служба ОГА начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Ивана Заинчковского.

Еще 61,3 тыс. пенсионеров области получат доплаты от 140 до 200 грн, 66,7 тыс. пенсионеров – от 200 до 500 грн, 36,2 тыс. жителей – от 500 до 1000 грн, 33 тыс. пенсионеров – от 1000 до 2000 грн.

Начисление доплат пенсионерам Житомирщины осуществляется на выполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий». Перечисление ранее назначенных пенсий происходит с использованием показателя средней заработной платы. В дальнейшем пенсии будут индексироваться автоматически в зависимости от инфляции и роста заработной платы.

По словам Заинчковского, те пенсионеры, у которых величина повышения пенсии составляет более 140 грн, будут письменно проинформированы об изменении размера их пенсии, учитывая все составляющие, в соответствии с которыми изменился размер выплат.

В облгосадминистрации напомнили, что с 1 октября этого года увеличены пенсии для 349 тыс. пенсионеров Житомирщины, а с 11 октября органы пенсионного фонда начали выплату повышенных пенсий жителям региона.