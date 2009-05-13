Moody`s понизило рейтинги украинским банкам

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинги 19 украинских банков. Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, Moody`s понизило рейтинги по депозитам в иностранной валюте с уровня B2 до B3 следующим банкам: Calyon Bank (Украина), Донгорбанк, Первый украинский международный банк (ПУМБ), "Форум", ING Bank (Украина), "Хрещатик", ОТП Банк, "Пивденный", Правэкс-банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Сведбанк, Сведбанк Инвест, Сбербанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, УкрCиббанк, Укрсоцбанк и VAB Банк.

Кроме того, агентство понизило рейтинги по обязательствам в иностранной валюте с уровня Ba3 до B1 следующим банкам: "Форум", Приватбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк.

Moody`s также понизило рейтинг по обязательствам в национальной валюте Райффайзен Банку Аваль с уровня Baa3 до Ba1 и его рейтинг по национальной шкале с Aaa.ua. до Aa1.ua.

Помимо этого, агентство понизило рейтинг по обязательствам в национальной валюте Укрсоцбанку с уровня Baa3 до Ba1.

Прогноз по рейтингам - негативный.

Это рейтинговое действие связано с понижением рейтингов государственных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте, украинских негосударственных облигаций в инвалюте и банковских депозитов в инвалюте.

По классификации Moody`s, ценные бумаги и эмитенты, которым присвоены рейтинги группы B, считаются достаточно рискованными для долгосрочных инвестиций.

Напомним, Moody`s понизил рейтинг государственных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте с уровня В1 до В2.

Агентство также понизило рейтинг украинских негосударственных облигаций в инвалюте с уровня Ва3 до В1 и рейтинг банковских депозитов в инвалюте с В2 до В3, присвоив им негативный прогноз.

По материалам http://www.ukranews.com/«Украiнськихновин»