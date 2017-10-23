Фонд гарантирования сменил ликвидатора в трех банках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с сегодняшнего дня, 23 октября, сменил ликвидатора в банках "Финростбанк", "Инвестбанк" и банк "Порто-Франко".

Читайте такжеФонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков из зоны АТО

Как сообщается на сайте Фонда, новым ликвидатором банков стал Олег Андронов вместо Игоря Красюка, ранее имевшего эти полномочия в указанных банках.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Финростбанка" с 16 октября 2014 года на основании решения Национального банка об отзыве лицензии. "Финростбанк" работал на рынке Украины с 1993 года, его основным акционером был Александр Бондарев с долей 50% капитала банка.

Национальный банк признал "Инвестбанк" неплатежеспособным 16 декабря 2016 года за невыполнение требований по докапитализации. "Инвестбанк" работал на рынке Украины с 1992 года. Его ключевыми владельцами были граждане Украины Алексей Котковский, Александр и Тамара Незвинские, а также компания "Баб-Инвест".

Банк "Порто-Франко" (г. Одесса) находится в процессе ликвидации с февраля 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 1991 года. Его основным владельцем являлся бизнесмен Мирослав Школенко, владевший 83,4314% акций банка.