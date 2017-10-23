Ликвидацию банка "Капитал" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки процедуры ликвидации банка "Капитал" на 1 год - до 29 октября 2018 года включительно.

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Как сообщатся на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Щадных.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Капитал" 30 октября 2015 года на основании решения Национального банка об отзыве банковской лицензии. Банк работал на рынке Украины с 1991 года. Его ключевыми владельцами были проживающие в г. Донецк граждане Украины Руслан Щербань и Виолетта Эпель, владеющие 30,4681% и 24,7324% акций банка соответственно.