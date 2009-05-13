Собственный капитал украинских банков в апреле продолжил падение

Размер собственного капитала украинских банков (по предварительным данным) за апрель сократился почти на 4% - до 119,8 млрд. грн. и составляет 13,7% пассивов банковской системы.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Напомним, размер собственного капитала украинских банков (по предварительным данным) за первый квартал 2009 года увеличился на 2,6% - до 124,5 млрд. гривень (в том числе за март - сократился на 1,7%).

По данным НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: оплаченный зарегистрированный уставный капитал - 74,5% от капитала; дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала - 1,5%; эмиссионная разница - 5,0%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 11,4%; результаты прошлых лет - 1%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения - 1,4%; результаты текущего года - (-4,1%); результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 9,3%.

За апрель активы банковской системы сократились на 0,5% - до 873,4 млрд. грн., общие активы - на 0,4% - до 939,1 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 80,6%.

Обязательства банков за апрель почти не изменились и на 1 мая 2009 года составили 753,7 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 190 млрд. грн., или 25,2% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования - 119,3 млрд. грн., или 15,8%.

Срочные средства населения составляют 149,5 млрд. грн., или 78,6% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 40,6 млрд. грн., или 21,4%.

Доходы банков за январь-апрель составили 49,6 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы составили 42,4 млрд. грн. (или 85,4% от общих доходов), комиссионные доходы - 5,3 млрд. грн. (10,6%).

Расходы банков составили 54,5 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы - 23,4 млрд. грн. (или 42,9% от общих расходов), отчисления в резервы - 18,6 млрд. грн. (34,1%), комиссионные расходы - 0,9 млрд. грн. (1,6%).