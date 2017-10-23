Нацбанк опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2657,6754 (23 октября – 2653,8902)

100 EUR – 3120,1109 (23 октября – 3136,3674)

10 RUR – 4,6244 (23 октября – 4,6145)

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Как сообщал УНИАН, 23 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,57/26,60 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,25 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5768 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 604 сделки на сумму 381,08 миллиона долларов.