Курс рубля ослабел

Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам ослабел в январе-апреле 2009 года на 7,8%, сообщает РИА Новости..

При этом в апреле реальный эффективный курс укрепился на 2,4%.

Согласно предварительным данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля укрепляется в текущем году уже второй месяц подряд. В январе его ослабление к иностранным валютам составило 7,8%, а в феврале - 5,6%.

Индекс номинального эффективного курса рубля к иностранным валютам за первые четыре месяца текущего года ослабел на 11,8%. В апреле его укрепление составило 2,0%.

Реальный курс рубля к доллару в январе-апреле ослабел на 12,2%, а в апреле укрепился на 3,8%.

Аналогичный курс к евро за четыре месяца снизился на 9,6%, а в апреле вырос на 2,7%.

Номинальный курс доллара к рублю на конец апреля составил 33,25 рубля за доллар, евро - 43,84 рубля за евро. С начала текущего года средний номинальный курс доллара к рублю составил 33,56 рубля, евро - 44,26 рубля.