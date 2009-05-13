Межбанк открылся падением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,75/7,83 грн./долл. Вчера к закрытию торгов котировки по доллару достигли трехмесячного минимуму - 7,7340/7,7785 грн./долл.

Цены на российскую валюту продолжают снижаться– 0,2425/0,2450 грн./рубль, как и вчера, когда торги закрылись на уровне 0,2432/0,2442 грн./рубль.

Котировки по евро-гривне тоже сохраняют вчерашнюю тенденцию снижения. К открытию они составляли 10,60/10,75 грн./евро, против 10,6275/10,6550 грн./евро к закрытию торговой сессии во вторник.

Как передает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3690/1,3692 долл./евро (вторник - 1,3637/1,3639 долл./евро).

12 мая Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,67/7,75 грн./долл.

Согласно данным Национального банка, вчера, 12 мая, средневзвешенный курс по результатам торгов долларом США на межбанке составил 7,8070/7,8161 грн./долл. Всего было куплено 146,953 млн. долл., продано – 155,127 млн. долл. Средневзвешенный курс евро составил 10,7129/10,7528 грн./евро. Всего было куплено 36,214 млн. евро, продано – 42,503 млн. евро. Средневзвешенный курс российского рубля на межбанке вчера составил 2,41/2,40 грн./рубль. Всего было куплено 455,536 рублей, продано – 390,803 млн. рублей.