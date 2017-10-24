Процентные ставки по валютным депозитам находятся на историческом минимуме – НБУ

Процентные ставки по валютным депозитам находятся на историческом минимуме, по гривневым депозитам - на самом низком уровне за последние 6 лет.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, что препятствует возобновлению кредитования в Украине

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в сети Facebook.

"Это приведет и к удешевлению кредитов - за год-полтора исторические минимумы и по кредитным ставкам будет обновлены", - отмечается в сообщении.

НБУ отметил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня - это сегмент с наибольшим потенциалом роста, благодаря низкой долговой нагрузке на население. В прошлом году начало расти новое кредитование и в ипотечном сегменте. Сейчас подавляющее большинство банков, предоставляющих ипотеку, взвешенно относятся к рискам и контролем за заемщиками.

При этом регулятор подчеркнул, что на сегодня в Украине соотношение чистых кредитов населения к ВВП находится на исторически низком уровне.

НБУ также отметил, что восстановления корпоративного кредитования будет происходить медленно. Основной потенциал нового кредитования - в сегменте среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь, по оперативным данным, вырос на 1,1% – до 447,612 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 0,8%, до 13,891 млрд долл. Остатки по гривневым кредитам выросли на 1,4% в сентябре и на 7,8% с начала года – до 542,873 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 1,5% в сентябре и на 10,8% с начала года - до 16,190 млрд долл.