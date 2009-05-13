НБУ 15 мая проведет спецаукцион по евро

Национальный банк Украины объявил о проведении 15 мая спецаукциона по продаже евро. Об этом говорится в телеграмме НБУ№13-421/3210-9110, текстом которой располагает УНИАН.

«Банки обязаны привлечь от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - говорится в телеграмме.

Минимальная сумма заявки - 10 тыс. евро. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ.

Кроме того, общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. евро за один календарный месяц по одному кредитному соглашению.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц в валютных средствах с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.