В Минфине подсчитали местные бюджеты

На банковских счетах по состоянию на 1 октября находится около 15 млрд грн средств местных бюджетов.

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Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

По его словам, на едином казначейском счету находится еще около 40-50 млрд грн средств местных бюджетов.

«С одной стороны, это хорошо и говорит о том, что средства есть, экономика заработала. Но, с другой стороны, это свидетельствует, что есть определение перекосы в системе. Есть глубоко дотационные территории и мы их дотируем, а в других есть средства на депозитах», - сказал Марченко.

Он отметил, что задача Минфина состоит в том, чтобы такие перекосы выравнивать.

«Это говорит о том, что система не совсем сбалансирована, нужно будет в будущем искать балансы, после того, когда будет завершена реформа объединения территориальных громад», - сказал он.

Кроме того, чиновник отметил, что некоторые территории демонстрируют неготовность осваивать эти средства, неготовность разрабатывать проекты.

Как сообщал УНИАН, поступления в местные бюджеты за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 млрд грн, или на 30%.