В Минфине подсчитали местные бюджеты
В частности, по данным министерства, на счетах в банках находится 15 млрд грн средств местных бюджетов.
На банковских счетах по состоянию на 1 октября находится около 15 млрд грн средств местных бюджетов.
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Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.
По его словам, на едином казначейском счету находится еще около 40-50 млрд грн средств местных бюджетов.
«С одной стороны, это хорошо и говорит о том, что средства есть, экономика заработала. Но, с другой стороны, это свидетельствует, что есть определение перекосы в системе. Есть глубоко дотационные территории и мы их дотируем, а в других есть средства на депозитах», - сказал Марченко.
Он отметил, что задача Минфина состоит в том, чтобы такие перекосы выравнивать.
«Это говорит о том, что система не совсем сбалансирована, нужно будет в будущем искать балансы, после того, когда будет завершена реформа объединения территориальных громад», - сказал он.
Кроме того, чиновник отметил, что некоторые территории демонстрируют неготовность осваивать эти средства, неготовность разрабатывать проекты.
Как сообщал УНИАН, поступления в местные бюджеты за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 млрд грн, или на 30%.