НБУ уточнил условия участия банков в реструктуризации клиентских долгов

Национальный банк Украины уточнил условия осуществления банками инвестиций, связанных с проведением финансовой реструктуризации задолженности клиентов.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №104, вступающее в силу 24 октября.

Согласно документу, осуществлять такие инвестиции сможет банк, работающий не менее трех лет с размером регулятивного капитала в соответствии с нормами законодательства (на сегодня - не менее 200 млн грн).

При этом Нацбанк допускает, что банк может находиться в процессе выполнения программы капитализации, если инвестиция не нарушит ход выполнения этой программы.

Кроме того, банк не должен быть объектом мер воздействия регулятора в части ограничения, приостановки или прекращения отдельных видов операций.

По мнению НБУ, данные изменения будут способствовать проведению банками реструктуризации, снижению объемов неработающих кредитов в банковской системе и восстановлению хозяйственной деятельности должников.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О финансовой реструктуризации», регулирующий порядок реструктуризации долгов работающего бизнеса перед банками, в июне 2016 года. По оценкам экспертов, общая сумма задолженности компаний, попадающей под действие предложенного в законопроекте механизма, составляет около 200 млрд грн.