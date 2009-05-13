Герман заявляет о наличии закрытого письма Тимошенко в ВР

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН утверждает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО направила в Верховную Раду закрытое письмо, где речь идет об ухудшении ситуации в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью парламентскому телеканалу “Рада”.

“У Верховной Рады очень много работы, поскольку необходимо все же менять бюджет. Ведь мы знаем, что есть закрытое письмо Ю.ТИМОШЕНКО к Верховной Раде, в котором она говорит об ухудшении ситуации в стране. Она пишет это в Верховную Раду, а публично, по телевидению, говорит, что в стране все хорошо, что бюджет наполняется, и что нас ожидают очень радужные перспективы...”, - отметила А.ГЕРМАН, добавив, что “в соответствующем письме к ВР, копию которого мы имеем, она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) говорит о рисках, о перспективе ухудшения жизни в стране в связи с проблемами в бюджете”.

По убеждению народного депутата, Верховная Рада должна заняться этими вопросами. “Верховная Рада должна заняться ими потому, что по сравнению с апрелем прошлого года цены на все продукты питания и на все, что необходимо для жизни человека, увеличились почти на 16%”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как заметила народный депутат, “Верховная Рада имеет очень много работы, очень много задач, и поэтому правительству и власти не стоит тянуть время, и надо спокойно попрощаться с министром-пьяницей, надо поставить на этот пост ответственного человека, который будет помнить об обязанности перед государством и будет делать все для того, чтобы не позорить Украину, а наоборот – преумножать ее славу и работать дальше”.