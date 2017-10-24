Гройсман допускает рост экономики в 2019 году до 7%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, при прогнозе роста экономики в 2019 году на 3%, допускает увеличение этого показателя до 5-7%.

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Об этом глава правительства заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Мы прогнозируем рост экономики на 3%... Но я уверен, что этот показатель можно увеличить до 5-7% с 2019 года», - сказал премьер.

По словам премьера, создание качественного бизнес-климата и режим максимального содействия инвестициям позволит достичь быстрых темпов развития и улучшить качество жизни граждан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%